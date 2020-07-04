Утром 5 июля состоится полутеневое лунное затмение - онлайн-трансляция

Завтра, 5 июля, в 06:07 утра по киевскому времени состоится полутеневое лунное затмение (Penumbral Lunar Eclipse) - Землю закроет 35% лунного диска. Наблюдать его можно будет в Северной и Южной Америке, а также в юго-западных регионах Европы и Африки. Украинцы смогут насладиться этим космическим явлением только онлайн.

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Продлится затмение почти три часа, достигнув пика в 07:30 утра. А в 07:44 состоится июльское полнолуние.

Лунные затмения в июле также иногда называют Громовой луной - из-за летних штормов, которые часто происходят во время июльского полнолуния, или Луной-самцом (Buck Moon), поскольку именно в июле самцы оленей обычно сбрасывают рога. Астрологи считают совпадающие с полнолунием затмения очень сильными - по мнению ученых, они могут влиять на активность людей, вызывая сонливость и упадок сил.

21 июня состоялось кольцеообразное солнечное затмение: как люди наблюдали за ним - фото.

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