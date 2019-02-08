В Альпах на горнолыжном курорте самолет врезался в сугроб: видео

На альпийском горнолыжном курорте Куршевель во Франции легкомоторный самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб. Об этом сообщает Dauphine liberе.

Инцидент произошел сегодня, 8 февраля. Самолет совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе. Пилоту не удалось вовремя затормозить, и самолел врезался в сугроб.

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В результате аварии четыре человека получили легкие травмы. Пострадавших доставили в больницу.

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7 февраля на перегоне Хриплин - Братковцы в Ивано-Франковской области грузовик выехал на нерегулируемый переезд перед пассажирским поездом №143 Ворохта-Киев, в результате произошло столкновение. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован.