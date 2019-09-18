В Аргентине жители спасали выброшенных на берег косаток: видео

На пляж курортного города Мар-дель-Плата в Аргентине по неизвестной причине (возможно, штормовые волны) выбросило семь косаток: местные жители сумели спасти шестерых. Об этом пишет Buenos Aires Times.

Косаток на берегу заметил утром 16 сентября местный житель, который сообщил об этом местным пожарным.

Добровольцы оттаскивали животных на глубину, что весьма непросто, учитывая их двухтонный вес.

Косаток время от времени выносит на пляжи Аргентины. Аналогичный случай был в Мар-дель-Плата в прошлом году.

Несмотря на брутальное английское название (killer whale - кит-убийца), косатки на самом деле не являются китами. Это крупнейший вид в семействе дельфиновых: взрослые самцы могут превышать девять метров в длину. Косатки могут жить до 90 лет.

В августе 2018 года в Японии на берег моря вынесло детеныша редкого голубого кита: это был первый такой случай в стране.

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Видео: CGTN, La Repubblica, ODN