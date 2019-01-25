Китайская армия показала запуск ракеты "Убийца Гуама" — видео

В Китае показали запуск баллистической ракеты средней дальности Dong Feng-26 (DF-26). Об этом сообщает Defence Blog.

Максимальный радиус поражения ракеты составляет 4000 км, поэтому она может угрожать, например, военной базе США на тихоокеанском острове Гуам.

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В КНР уже прозвали свою ракету "Убийцей Гуама": она якобы в состоянии уничтожить американскую базу как традиционным видом оружия, так и ядерным боезарядом.

DF-26 - двуступенчатая твердотопливная ракета, которая запускается с зенитно-ракетных комплексов; в этих целях китайская армия использует тяжелый трак HTF5680.

Впервые же "Убийцу Гуама" показали на параде по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны в сентябре 2015 года.

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