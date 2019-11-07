В Боливии протестующие напали на мэра и постригли ее: видео

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Толпа несколько часов издевалась на мэром небольшого боливийского городка

Мэр небольшого города в Боливии Патриция Арсе подверглась нападению со стороны оппозиционных демонстрантов, которые тащили ее по улицам босиком, обливали красной краской и насильно стригли. Об этом сообщает ВВС.

Протестующие обвинили мэра в том, что она призвала сторонников президента попытаться прорвать установленную ими баррикаду.

На фоне криков "убийца, убийца" мужчины в масках тащили ее по улицам босиком. Потом они заставили женщину встать на колени, подстригли ее волосы и облили красной краской. Они также заставили мэра подписать заявление об отставке.

Спустя несколько часов издевательств женщину передали полиции.

Это последнее из серии ожесточенных столкновений между сторонниками правительства и противниками после спорных президентских выборов. По состоянию на сегодня, погибли три человека.

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Теги: беспорядки, протест, мэр, боливия
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