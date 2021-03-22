В британском Бристоле вчера, 21 марта, акция протеста перешла в беспорядки, пострадали полицейские, сообщает The Guardian. Протест вызвали планы правительства Великобритании расширить полномочия полиции.

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Акция началась как мирная, сотни людей собрались, чтобы пройти к полицейскому участку. Многие носили маски и держали плакаты "скажи нет полицейскому государству в Соединенном Королевстве", "Свобода протеста – фундамент демократии" и "Убей законопроект" (Kill the bill).

К вечеру обстановка накалилась, начались столкновения с полицией. В полицейском участке разбили стекла, стены изрисовали граффити, протестующие запускали фейерверки. Были сожжены две машины полиции.

Полиция задействовала спецназ, собак и конных сотрудников. В результате столкновений у одного из полицейских сломана рука, у другого – ребра.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель назвала беспорядки неприемлемыми. "То, что началось как мирный протест, было превращено небольшим меньшинством в насильственные беспорядки", – заявили в полиции Эйвона и Соммерсета, и пообещали привлечь к ответственности всех причастных.

Мэр Бристоля Марвин Рис осудил насилие и отметил, что оно будет использовано как аргумент в пользу принятия законопроекта, вызвавшего протест. В то же время он подчеркнул, что сам испытывает серьезные опасения по его поводу, назвал законопроект плохо продуманным и потенциально ведущим к несоразмерному контролю над свободой мнений и правом на мирные протесты.

Законопроект предоставит полиции Англии и Уэльса больше возможностей навязывать условия проведения протестных акций: определять время начала и окончания, устанавливать максимально разрешенный уровень шума, наказывать штрафами и тюремным заключением за перекрытие улиц и другие действия, мешающие окружающим. Также закон устанавливает ответственность за снос памятников – до 10 лет лишения свободы.

Поводом к рассмотрению законопроекта послужили демонстрации в 2019-м и 2020-м годах в рамках кампаний Extinction Rebellion и Black Lives Matter с перекрытием оживленных улиц и сносом памятников.

Оппозиция настаивает, что законопроект придуман для подавления протестов и наделяет полицию "драконовскими полномочиями", по сути отменяя права на мирный протест.

Проблем с принятием законопроекта не ожидается: у правительства Бориса Джонсона надежное большинство в парламенте, расширение полномочий полиции было одним из обещаний Консервативной партии на выборах.

Денис Юдин

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