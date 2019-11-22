В городе Истборн, находящемся в британском графстве Восточный Суссекс, горел викторианский отель Claremont, передает SkyNews.

Пожар начался в подвале, в 8:22 поступил сигнал в пожарную службу. На место прибыли 12 пожарных машин, воду для тушения качали в том числе прямо из Ла-Манша. Местная водоснабжающая компания обратилась к гражданам с просьбой ограничить потребление воды. Пламя повредило крышу и внутреннюю часть здания, один человек был доставлен в больницу с отравлением продуктами горения, шасть человек получили незначительные травмы. Близлежащие дороги были заблокированы, а местным жителям рекомендовалось жержать окна закрытыми.

Отель в Истборне находится на главной набережной напротив городского пирса, который в 2014 году сам пострадал от сильного пожара.

10 ноября в Лос-Анджелесе службы спасателей боролись с масштабным пожаром , огонь приблизился к киностудии Warner Bros.

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