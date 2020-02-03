В Финляндии зафиксировали новый вид северного сияния: видео

Ученые из Хельсинкского университета подтвердили, что северное сияние, которое в 2018 году засняли фотографы-любители в Финляндии, является новым видом сияний. Об этом сообщает Business Insider.

Сияние назвали "дюнами". В отличие от регулярных сияний, которые распространяются вертикально вниз от основных световых лент, узоры дюн растягиваются горизонтально.

Ученые проанализировали записи и предполагают, что дюны могут быть видимым проявлением атмосферных волн - волнистости воздуха, который реагирует на области с различными температурами или плотностями.

Смотрите также: NASA показало полярное сияние из космоса: видео

Эти волны проявляются на высоте, которую трудно изучить - 80-120 км над уровнем моря. Это слишком высоко для воздушных шаров или самолетов и слишком мало для спутников. Поэтому наблюдение за дюнами может помочь ученым узнать больше об атмосфере на этих высотах.

"Впервые мы можем наблюдать атмосферные волны через полярное сияние - это то, чего раньше не было", - говорит Минна Палмрот, астрофизик и ведущий автор исследования.

Смотрите также: В сеть попали кадры полета над северным сиянием: видео

Видео: AGU/YouTube