В Финляндии зафиксировали новый вид северного сияния: видео

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Новые формы северного сияния являются довольно редкими открытиями. В последний раз подобное обнаружил стажер NASA в 2016 году

Ученые из Хельсинкского университета подтвердили, что северное сияние, которое в 2018 году засняли фотографы-любители в Финляндии, является новым видом сияний. Об этом сообщает Business Insider.

Сияние назвали "дюнами". В отличие от регулярных сияний, которые распространяются вертикально вниз от основных световых лент, узоры дюн растягиваются горизонтально.

Ученые проанализировали записи и предполагают, что дюны могут быть видимым проявлением атмосферных волн - волнистости воздуха, который реагирует на области с различными температурами или плотностями.

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Эти волны проявляются на высоте, которую трудно изучить - 80-120 км над уровнем моря. Это слишком высоко для воздушных шаров или самолетов и слишком мало для спутников. Поэтому наблюдение за дюнами может помочь ученым узнать больше об атмосфере на этих высотах.

"Впервые мы можем наблюдать атмосферные волны через полярное сияние - это то, чего раньше не было", - говорит Минна Палмрот, астрофизик и ведущий автор исследования.

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Видео: AGU/YouTube

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Теги: северное сияние, полярное сияние, университет хельсинки, Минна Палмрот
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