В Гонконге снова протесты: полиция применила газ - видео

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Акция протеста сегодня прошла из-за нападения на демонстрантов на прошлой неделе

В Гонконге полиция применила газ на антиправительственных акциях протеста, сообщает BBC.

Сегодня акция протеста собралась из-за нападения вооруженных людей в масках на митингующих на прошлой неделе. Когда сегодня участники акции отказались разойтись, полиция использовала газ и стреляла резиновыми пулями.

Правоохранителей обвинили в отсутствии реакции и в сговоре с нападавшими.

Изначально протесты в Гонконге начались из-за нового закона об экстрадиции. 12 июня полиция применила против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.

В конце концов, акции протеста заставили правительство извиниться и приостановить введение в действие закона об экстрадиции.

Тем не менее, многие протестующие заявили, что не отступят, пока документ не будет полностью отменен.

 

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Теги: протесты, гонконг
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