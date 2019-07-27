В Гонконге снова протесты: полиция применила газ - видео

В Гонконге полиция применила газ на антиправительственных акциях протеста, сообщает BBC.

Сегодня акция протеста собралась из-за нападения вооруженных людей в масках на митингующих на прошлой неделе. Когда сегодня участники акции отказались разойтись, полиция использовала газ и стреляла резиновыми пулями.

Правоохранителей обвинили в отсутствии реакции и в сговоре с нападавшими.

Изначально протесты в Гонконге начались из-за нового закона об экстрадиции. 12 июня полиция применила против демонстрантов перцовый газ и резиновые пули.

В конце концов, акции протеста заставили правительство извиниться и приостановить введение в действие закона об экстрадиции.

Тем не менее, многие протестующие заявили, что не отступят, пока документ не будет полностью отменен.