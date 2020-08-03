В Греции открыли подводный музей древнего кораблекрушения: видео

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Музей на Перистере будет открыт для экскурсий с 3 августа по 2 октября для дайверов, имеющих сертификаты

В Греция на месте древнего кораблекрушения у маленького необитаемого острова Перистера, недалеко от острова Алонисос, открыли первый подводный музей. Об этом сообщает Greece High Definition.

Как отмечается, во время церемонии открытия губернатор Фессалии Костас Агорастос и популярный греческий певец Сакис Рувас погрузились под воду на глубину 25 метров, чтобы разрезать ленту.

Археологи считают, что большое афинское торговое судно, перевозившее от 3000 до 4000 амфор вина из Халкидики в северной Греции, затонуло во время шторма около Перистеры примерно в 425 г. до н.э. Почти все амфоры остались нетронутыми, в 1985 году их обнаружил рыбак с Алонисоса.

Музей на Перистере будет открыт для экскурсий с 3 августа по 2 октября для дайверов, имеющих сертификаты, а всем остальным будет доступна виртуальная экскурсия по месту древнего кораблекрушения в информационном центре острова Алонисос.

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Теги: музей, Греция, Перистера
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