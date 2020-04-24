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В Нью-Йорке решили создать выставку о коронавирусе

В Нью-Йорке решили создать выставку о коронавирусе - Фото
Ню-Йоркское историческое общество (фото - nyhistory.org)
24.04.2020, 17:05

Местный исторический музей решил сохранить для потомков память о пандемии коронавируса

В Нью-Йорке местное историческое общество, известное в США как американский исторический музей, решило создать коллекцию экспонатов, посвященных коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.

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У музея уже был подобный опыт демонстрации таких коллекций: после сентябрьских терактов в Нью-Йорке в 2001 году музей собрал и показал предметы, связанные с трагедией - обломки торгового центра, письма, листовки, вывески и пожарные шланги. Организаторы назвали эту выставку "Отклик истории" и теперь решили дополнить ее новой коллекцией - на этот раз посвященной коронавирусу.

Сейчас владельцы музея принимают в дар все, что может быть связано с темой коронавируса: предметы домашнего обихода, дезинфицирующие средства, маски, перчатки, фотографии пустых улиц и детские рисунки.

"Это история, на которую все будут оглядываться. Надеемся, что люди смогут извлечь из нее урок", - отмечает директор музея Марги Хофер.

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Дарья Мостовая
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