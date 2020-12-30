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В Хорватии опять произошли землетрясения. Сейсмологи утверждают, что это не предел видео

30.12.2020, 10:14
Последствия землетрясений в Хорватии (фото - Danijel Predad)
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Сегодня утром Петринью в Хорватии сотрясли еще три новых землетрясения магнитудой 4,7, 4,8 и 3,9 по шкале Рихтера. Об этом пишет vecernji.hr.

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Сообщается, что эпицентр первого землетрясения в 06:15 утра по местному времени находился в 12 км от города Сисак. Помимо Петриньи, его могли почувствовать в столице страны, Загребе, а также в Великой Горице и Карловаце.

По словам главы сейсмологической службы страны Инес Иванчич, после землетрясения 29 декабря с большой уверенностью последует большая серия других подземных толчков. Среди них обязательно будут более сильные, утверждает она.

О новых жертвах информации нет. 

Станислав Стороженко
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