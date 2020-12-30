Сегодня утром Петринью в Хорватии сотрясли еще три новых землетрясения магнитудой 4,7, 4,8 и 3,9 по шкале Рихтера. Об этом пишет vecernji.hr.

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Сообщается, что эпицентр первого землетрясения в 06:15 утра по местному времени находился в 12 км от города Сисак. Помимо Петриньи, его могли почувствовать в столице страны, Загребе, а также в Великой Горице и Карловаце.

По словам главы сейсмологической службы страны Инес Иванчич, после землетрясения 29 декабря с большой уверенностью последует большая серия других подземных толчков. Среди них обязательно будут более сильные, утверждает она.

О новых жертвах информации нет.

28 декабря неподалеку от Петриньи произошло землетрясение магнитудой 5,2.

29 декабря толчки в Петринье повторились с магнитудой 6,4. В результате землетрясения было много раненых, погибли по меньшей мере семь человек.

Станислав Стороженко

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