В Индии из-за проливных дождей погибли десятки человек: видео

По меньшей мере 27 человек погибли в Индии в результате сильных проливных дождей, сообщает Reuters.

Дожди прошли над Мумбаи и несколькими другими близлежащими городами.

Сильные дожди с порывами ветра привели к обрушению конструкций зданий. Люди, которые находились возле этих зданий, погибли. В Мумбаи нарушена работа железной дороги и аэропортов, закрыты школы и офисы.

На местах происшествий работают спасательные службы, поисковые работы продолжаются.

За сутки в Мумбаи выпало около 300 мм осадков. Власти успели эвакуировать 1100 жителей с низкорасположенных районов города.

1 июля на высокогорном курорте Бахмаро на западе Грузии, а также в Мексике выпал снег.

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