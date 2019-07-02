В Индии из-за проливных дождей погибли десятки человек: видео

По меньшей мере 27 человек погибли в Индии в результате сильных проливных дождей, сообщает Reuters.
Дожди прошли над Мумбаи и несколькими другими близлежащими городами.
Сильные дожди с порывами ветра привели к обрушению конструкций зданий. Люди, которые находились возле этих зданий, погибли. В Мумбаи нарушена работа железной дороги и аэропортов, закрыты школы и офисы.
На местах происшествий работают спасательные службы, поисковые работы продолжаются.
За сутки в Мумбаи выпало около 300 мм осадков. Власти успели эвакуировать 1100 жителей с низкорасположенных районов города.
1 июля на высокогорном курорте Бахмаро на западе Грузии, а также в Мексике выпал снег.
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