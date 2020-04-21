В Индии открыли новую змею и назвали ее как персонажа из "Гарри Поттера" - видео

В индийском штате Аруначал Парадеш открыли новый вид змеи. Ее назвали Trimeresurus Salazar в честь персонажа вселенной "Гарри Поттера" Салазара Слизерина – одного из основателей школы чародеев Хогвартс, передает Deccan Herrald.

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Змею обнаружили в густых вечнозелёных лесах заповедника тигров Пакке во время полевой экспедиции в июле 2019 года. Ученые выловили двух особей и отправили их на исследование, в результате которого установили, что этот вид был ранее неизвестен науке.

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Новый вид относится к группе зеленых гадюк. От родственных видов отличается тем, что на голове и по всему телу имеет красную или оранжевую боковую полосу. Сравнение последовательностей ДНК и морфологии черепа близкородственных видов подчеркивает особенность нового вида.

Авторы исследования опасаются, что новая дорога, которую планируют построить вблизи ареала обитания Trimeresurus Salazar может негативно повлиять на популяцию вида. Ученые объясняют, что движение автотранспорта значительно повышает смертность среди змей.

Ученые также отмечают, что обнаружили в малоисследованных лесах Северо-Востока Индии еще несколько змей, которые кажутся им новыми. Сейчас ведутся исследования по установлению их вида.

СПРАВКА. Во вселенной Гарри Поттера в честь Салазара Слизерина назван один из факультетов в Хогвартсе. Символика факультета – в зеленом цвете, схожим с окрасом змеи.

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Видео - Department of Ecology and Genetics, UU/YouTube