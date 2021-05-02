Сегодня утром на заводе химической промышленности Моваллан в иранском городе Кум раздался взрыв – от огня пострадали как минимум шесть человек, также сгорела часть оборудования и две пожарные машины, пишет местное новостное агентство Tasnim.

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На тушение пожара было направлено более 100 спасателей, им удалось локализовать пламя, пока оно не добралось до гигантских резервуаров со спиртом. Кроме работников завода, пострадали и двое пожарных – все они были доставлены в больницу, а из близлежащих районов власти начали эвакуировать местных жителей.

Точную причину взрыва пока установить не удалось, официальных комментариев со стороны властей Ирана пока не поступало.

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Дарья Мостовая

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