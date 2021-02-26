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В Испании впервые в Европе выпустили в рейс беспилотный автобус: видео видео

26.02.2021, 23:26
Скриншот с видео
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В испанском городе Малага впервые в Европе в рейс вышел беспилотный муниципальный автобус. Пока, из-за ограничений законодательства, в салоне находится водитель, но он не вмешивается в управление, сообщает The Guardian.

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Оборудованный датчиками и камерами автобус связывает порт и центр Малаги по кольцу протяженностью 8 километров. Он делает шесть рейсов в день.

"Автобус всегда знает, где он находится и что вокруг", — сказал представитель транспортной компании, которая эксплуатирует беспилотные автобусы.

Сигналы о красном или зеленом свете такие транспортные средства получают от оснащенных специальными датчиками светофоров.

Кроме того в автобусе используется искусственный интеллект, который корректирует управление в зависимости от записанной информации.

12-метровое средство, которое выглядит как обычный автобус, вмещает 60 пассажиров. Оно разработано испанской компанией Iriza.

"Мы переводим его в автоматический режим, и он работает полностью автономно", – говорит водитель Кристобаль Мальдонадо. Поскольку испанское законодательство пока не позволяет транспортным средствам работать без водителей, он вынужден находится в салоне. 

Проект получил финансирование от правительства Испании и координировался несколькими университетами.

25 февраля консорциум ООО "Татра-Юг" и Запорожского хлебокомбината №1 подписал договор с КП "Киевпастранс" на поставку Киеву 20 современных трамваев. 

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Вадим Ребрина
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общественный транспорт автобус испания
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