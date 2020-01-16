В Испании загорелся аэропорт: эвакуировали тысячи людей – видео

Вечером 15 января в испанском городе Аликанте загорелся терминал аэропорта. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, возгорание возникло на крыше. Около двух тысяч пассажиров были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Пресс-секретарь аэропорта заявил, что аэропорт не будет работать как минимум до полудня 16 января.

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"Нам сообщили, что работа по тушению пожара будет продолжаться всю ночь", - объяснил он.

По данным трекинг-сервиса Flight Radar 24, десятки рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или отменены.

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Видео: Olive Press/YouTube