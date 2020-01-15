Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Туман. В Одессе не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха

Туман. В Одессе не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
15.01.2020, 07:05

Рейс перенаправили в Борисполь из-за сильного тумана

В Одессе из-за густого тумана не смог приземлиться самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх рейсом QU4832. Об этом сообщает Думская.

В издании отмечают, что самолет нарезал круги в зоне ожидания, однако так и не смог сесть. Вертикальная видимость составляла всего 60 метров, видимость в зоне посадки – 200 метров. Дополнительную опасность несло и то, что туман был переохлажден.

Смотрите также: В США самолет сбросил горючее на школы и аварийно сел: видео

В результате самолет перенаправили в аэропорт Борисполя. По данным на сайте Azur Air, рейс выполнен успешно.

Согласно онлайн-табло аэропорта Одессы, ночью отменили ряд рейсов.

Читайте также: Две ракеты. Опубликовано новое видео удара по Boeing 737 МАУ

Напишите нам
Azur Air самолет одесса аэропорт Шарм-эль-Шейх Борисполь Boeing 737 туман QU4832
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 