Туман. В Одессе не смог приземлиться самолет из Шарм-эль-Шейха

В Одессе из-за густого тумана не смог приземлиться самолет Boeing 737-800 авиакомпании Azur Air, который следовал из египетского курорта Шарм-эль-Шейх рейсом QU4832. Об этом сообщает Думская.
В издании отмечают, что самолет нарезал круги в зоне ожидания, однако так и не смог сесть. Вертикальная видимость составляла всего 60 метров, видимость в зоне посадки – 200 метров. Дополнительную опасность несло и то, что туман был переохлажден.
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В результате самолет перенаправили в аэропорт Борисполя. По данным на сайте Azur Air, рейс выполнен успешно.
Согласно онлайн-табло аэропорта Одессы, ночью отменили ряд рейсов.
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