В Одессе у самолета при посадке отломилось шасси: видео

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Пассажиров эвакуировали, аэропорт временно закрыли

Сегодня вечером в одесском аэропорту Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines надломил стойку переднего шасси во время посадки. Никто не пострадал. Об этом сообщает в Facebook на странице аэропорта.

"Рейс TK465, который следовал из Стамбула в Одессу в условиях мощного бокового ветра, при прикосновении к ВПП надломил переднюю стойку шасси", - говорится в сообщении.

Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.

Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.

Как сообщает Думская, пилоты экстренно высадили пассажиров с помощью надувных трапов.

Самолет до сих пор находится на взлетно-посадочной полосе, которая заблокирована. По данным специалистов аэропорта, сама полоса не повреждена.

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Теги: самолет, авария, одесса
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