Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У самолета Зеленского отказал двигатель: пересел в другой

У самолета Зеленского отказал двигатель: пересел в другой - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
21.11.2019, 06:17

После того как самолет не завелся, главе государства подыскали другой

Президент Владимир Зеленский  не смог вовремя вылететь из аэродрома в Чугуеве в Очаков из-за поломки самолета. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

Она объяснила, что после того, как самолет не завелся, президент переехал в аэропорт Харькова, откуда вылетел на другом президентском самолете.

Что стало причиной поломки – пока неизвестно. LIGA.net направила запрос в Офис президента для уточнения информации.

Справка. Вчера Зеленский посетил Станицу Луганскую. Там он открыл реконструированный мост и заверил, что Украина "шаг за шагом идет к победе". После этого он вылетел в Очаков, где принял переданные РФ корабли, которые она захватила в ноябре 2018-го южнее Керченского пролива.

Читайте также: "Даже унитазы украли". В ВМС рассказали о возвращенных кораблях

Напишите нам
Владимир Зеленский самолет чугуев очаков
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 