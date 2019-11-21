У самолета Зеленского отказал двигатель: пересел в другой

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский не смог вовремя вылететь из аэродрома в Чугуеве в Очаков из-за поломки самолета. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Юлию Мендель.

Она объяснила, что после того, как самолет не завелся, президент переехал в аэропорт Харькова, откуда вылетел на другом президентском самолете.

Что стало причиной поломки – пока неизвестно. LIGA.net направила запрос в Офис президента для уточнения информации.

Справка. Вчера Зеленский посетил Станицу Луганскую. Там он открыл реконструированный мост и заверил, что Украина "шаг за шагом идет к победе". После этого он вылетел в Очаков, где принял переданные РФ корабли, которые она захватила в ноябре 2018-го южнее Керченского пролива.

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