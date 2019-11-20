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Президент проинспектировал восстановление моста в Станице Луганской и сделал несколько заявлений о будущей встрече лидеров нормандского формата

Президент Владимир Зеленский посетил сегодня, 20 ноября, участок разведения войск в Станице Луганской, где заявил, что на встрече лидеров нормандского формата он хочет обсудить, "что будет, если договоримся о прекращении огня, а он снова начнется". Стрим с линии разграничения вели в Facebook Офиса президента.

По словам Зеленского, на фронте есть много участков, где весьма непросто развести войска, и эту тему он собирается поднять на встрече 9 декабря в Париже.

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"...Почему мы хотим закончить войну? Потому что мы теряем лучших людей, сыновей и дочерей, которые защищают нашу страну. <...> Шаг за шагом идем к победе", - сказал он, выразив соболезнования в связи с гибелью командира 128-й бригады.

По словам чиновников, которые сопровождали Зеленского, восстановление моста в Станице ведется за счет областного дорожного фонда. Сумму трат президент и чиновники затруднились назвать. Зеленский уточнил, что полностью мост откроют "через два дня".

Тем временем во фракции Слуга народа надеются на добрую волю Путина для мира на Донбассе. LIGA.net разбиралась, зачем Украине встреча в Париже.

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Теги: станица луганская, разведение войск
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