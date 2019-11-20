Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский отреагировал на гибель командира 128-й бригады ВСУ

Зеленский отреагировал на гибель командира 128-й бригады ВСУ - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
20.11.2019, 10:43

Павший воин награжден орденом за личные заслуги в защите суверенитета, территориальной целостности Украины, самоотверженное служение народу: посмертно

Руководство Украины отреагировало на гибель командира 128-й бригады ВСУ Евгений Коростелева от подрыва на мине в зоне боевых действий: воин награжден орденом посмертно. Соответствующий указ президента №853/2019 появился сегодня, 20 ноября, на сайте главы государства.

Полковник Коростелев награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Читайте также: Дипломаты Запада сделали заявление о гибели командира бригады ВСУ

Оказавшееся смертельным ранение боевой офицер получил 12 ноября во время обхода позиций в районе Новотроицкого в Донецкой области. По данным штаба ООС, Коростелев получил минно-взрывную политравму - группа военных подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. Он попал в реанимацию в стабильном, но тяжелом состоянии, и умер рано утром 19 ноября в больнице Харькова. 

Справка. С 2013 года подполковник Коростелев служил командиром самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в сентябре 2019-го был повышен и назначен комбригом 128-й бригады (Мукачево) вместо Героя Украины Сергея Собко.

Напишите нам
посмертно Евгений коростелев орден Богдана Хемльницкого
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 