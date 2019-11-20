Зеленский отреагировал на гибель командира 128-й бригады ВСУ

Фото: пресс-служба Минобороны

Руководство Украины отреагировало на гибель командира 128-й бригады ВСУ Евгений Коростелева от подрыва на мине в зоне боевых действий: воин награжден орденом посмертно. Соответствующий указ президента №853/2019 появился сегодня, 20 ноября, на сайте главы государства.

Полковник Коростелев награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

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Оказавшееся смертельным ранение боевой офицер получил 12 ноября во время обхода позиций в районе Новотроицкого в Донецкой области. По данным штаба ООС, Коростелев получил минно-взрывную политравму - группа военных подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. Он попал в реанимацию в стабильном, но тяжелом состоянии, и умер рано утром 19 ноября в больнице Харькова.

Справка. С 2013 года подполковник Коростелев служил командиром самоходно-артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в сентябре 2019-го был повышен и назначен комбригом 128-й бригады (Мукачево) вместо Героя Украины Сергея Собко.