В Италии круизный лайнер врезался в теплоход: видео

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Круизный лайнер Opera потерял управление у пристани Сан-Базилио в Венеции и врезался в причал и теплоход

Круизный лайнер Opera при заходе в Венецию врезался в причал и в туристический теплоход. Об этом сообщает ANSA.

По имеющимся данным, лайнер потерял управление, пристыковался к пристани Сан-Базилио, а во время швартовки врезался кормой в прогулочный теплоход.

В результате два человека получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу на обследование.

Напомним, в результате обвала крыши сцены во время рок-фестиваля Kozak Fest в Днепропетровской области погиб один человек. Крыша сцены обрушилась из-за урагана. Музыкант Дмитрий Шуров сообщил, что тысячи людей вчера пытались покинуть фестиваль во время непрекращающегося ливня. "Творится хаос, падают деревья", - написал Шуров.

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Теги: видео, происшествие, столкновение, венеция, лайнер, Opera
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