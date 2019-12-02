От 30 до 40 автомобилей столкнулись на шоссе 401 в Кингстоне (Онтарио, Канада) вчера днем. Об этом сообщает CTVNewsOttawa.

Один человек погиб, 16 были доставлены в больницу, трое из них получили опасные для жизни травмы, шоссе в западном направлении было перекрыто.

Водители вывозились с шоссе автобусами и доставлялись в центр обогрева. В Кингстоне прошли консультации по зимним погодным условиям, до воскресенья ночью ожидалось до 15 сантиметров снега.

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