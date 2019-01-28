В Канаде заметили редкого енота-альбиноса: видео

В Канаде заметили редкого енота-альбиноса. Как сообщает ТСН, енота сняла у себя во дворе жительница канадской провинции Онтарио.

Женщина сначала подумала, что к ней пришел опоссум. Но присмотревшись, поняла, что это рыжевато-белый енот.

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Зверь пробыл во дворе ее дома несколько минут, а потом убежал.

Летом прошлого года в Китае удалось снять илийскую пищуху (Ili Pika) - редчайшего зверька из отряда зайцеобразных. Илийские пищухи водятся исключительно в горном Тянь-Шане в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Они питаются травой и листьями и встречается в природе еще реже, чем панда. Длина тела "волшебного кролика" составляет примерно 20 сантиметров.