Китай накрыло масштабной песчаной бурей – сильнейшей за последние десятилетия. В стране отменили авиарейсы, а жителям рекомендовали по возможности не покидать дома – тем не менее, только за 15 марта шесть человек погибли и еще 81 пропал без вести, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на Национальный метеоцентр и агентство по ЧС.

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Больше всего от стихии пострадали северные провинции Китая – все 12 провинций оказались под слоем песка, принесенного из пустынь, а небо приобрело оранжевый цвет.

Песчаная буря пришла в страну в ночь на 15 марта и уже к утру уровень загрязненности воздуха в Пекине превысил допустимые показатели в 500 раз, а видимость сократилась до 1 км.

Дорожная полиция призвала местных жителей не выходить из дома без необходимости, появляться на улице только в защитных очках и шарфах, а также держаться подальше от рекламных щитов и прочих временных не слишком устойчивых конструкций.

В феврале Канары накрыла мощная песчаная буря – ее было видно из космоса.

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Дарья Мостовая

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