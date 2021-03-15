UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Китае крупнейшая песчаная буря забрала жизни шестерых человек: видео стихии видео

15.03.2021, 11:15
Оранжевое небо над Китаем (скриншот с видео)
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
Золотое дно. В Беларуси сняли фильм о "дворцах, автопарке и гареме" Лукашенко: видео
Золотое дно. В Беларуси сняли фильм о "дворцах, автопарке и гареме" Лукашенко: видео

Китай накрыло масштабной песчаной бурей – сильнейшей за последние десятилетия. В стране отменили авиарейсы, а жителям рекомендовали по возможности не покидать дома – тем не менее, только за 15 марта шесть человек погибли и еще 81 пропал без вести, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на Национальный метеоцентр и агентство по ЧС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Больше всего от стихии пострадали северные провинции Китая – все 12 провинций оказались под слоем песка, принесенного из пустынь, а небо приобрело оранжевый цвет.

Песчаная буря пришла в страну в ночь на 15 марта и уже к утру уровень загрязненности воздуха в Пекине превысил допустимые показатели в 500 раз, а видимость сократилась до 1 км.

Дорожная полиция призвала местных жителей не выходить из дома без необходимости, появляться на улице только в защитных очках и шарфах, а также держаться подальше от рекламных щитов и прочих временных не слишком устойчивых конструкций.

Читайте также: В столице Турции разыгралась песчаная буря, шесть человек пострадали – видео

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай видео песчаная буря стихийное бедствие
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 