В китайской провинции Хунань подорвали 250-метровый мост, который был признан небезопасным из-за большого количества ремонтов. Об этом сообщает китайское государственное агентство Xinhua.
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Мост был разрушен за 10 секунд с помощью серии контролируемых взрывов.
Новый мост через реку уже построен и сдан в эксплуатацию, сообщает издание.
В сентябре в Китае, в провинции Гуандун открыли подвесной стеклянный мост через реку Ляньцзян. Это сооружение длиной 526 метров — самый длинный мост из стекла в мире. Одновременно на нем могут прогуливаться до 500 человек.
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