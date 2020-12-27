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В Китае подорвали 250-метровый мост: видео видео

27.12.2020, 23:00
Скриншот с видео
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В китайской провинции Хунань подорвали 250-метровый мост, который был признан небезопасным из-за большого количества ремонтов. Об этом сообщает китайское государственное агентство Xinhua.

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Мост был разрушен за 10 секунд с помощью серии контролируемых взрывов.

Новый мост через реку уже построен и сдан в эксплуатацию, сообщает издание.

В сентябре в Китае, в провинции Гуандун открыли подвесной стеклянный мост через реку Ляньцзян. Это сооружение длиной 526 метров — самый длинный мост из стекла в мире. Одновременно на нем могут прогуливаться до 500 человек.



Вадим Ребрина
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