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В Китае создали робота-акробата Олли. Он умеет кувыркаться и делать сальто: видео видео

18.06.2021, 08:40
Робот Tencent (скриншот с видео)
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Китайский техногигант Tencent создал и выпустил новинку – "пластичного" робота Олли, способного выполнять акробатические трюки. Он может "управлять динамикой своего тела и планировать траекторию", пишет CnTechpost.

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Для большей маневренности Олли оснастили колесами, благодаря которым он может объезжать любые препятствия. А еще он умеет прыгать, кувыркаться и делать сальто, рассказывают разработчики. Например, при "росте" в 35 см робот способен взять высоту в 60 см, а также развернуться на 360 градусов.

Кроме этого, Олли сам может планировать траекторию движения или полета и прыгать так, чтобы всегда сохранять равновесие. В дополнение у него есть третья "ножка", которая помогает ему выполнять особо сложные трюки типа сальто.

  • 15 июня 2021 года Южная Корея заявила о намерении поставить вдоль границы с КНДР мобильных роботов с "искусственным интеллектом" – они будут выполнять роль "пограничников".

Смотрите также: Робот-гуманоид научился ходить без помощи человека: видео

Дарья Мостовая
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Tencent видео робот сальто кувырок олли
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