В Мексике вертолет ВМС Ми-17 упал вскоре после взлета вчера, 25 августа 2021 года. Жертв нет, сообщил в Twitter губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсиа.
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По словам Гарсиа, на борту вертолета находился министр внутренних дел штата Эрик Сиснерос, он получил легкие травмы при падении. Погибших в результате аварии нет.
Вертолет должен был провести инспекцию последствий урагана Грейс, который прошел в регионе в предыдущий день.
Видео: Transponder 1200/Youtube
- 12 августа 2021 года в России вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро, 10 человек погибли.
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