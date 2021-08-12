В России в Курильское озеро упал вертолет с туристами, СМИ сообщают о погибших

В России на Камчатке разбился вертолет с туристами на борту, есть сообщения о погибших. Об этом сообщают пресс-служба правительства Камчатского края и российские СМИ.

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Вертолет МИ-8 упал в Курильскоге озеро в районе Кроноцкого заповедника, данные по пострадавшим уточняются, говорится в сообщении правительства Камчатки. На его борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Камчатский минздрав сообщил о девяти выживших.

Вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский – Курильское озеро. Сотрудники заповедника услышали звук падения вертолета в озеро и вышли на лодках для поиска пострадавших. На место происшествия вылетели спасатели, медики и губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Источники российских СМИ называют разные данные о выживших и погибших: РИА Новости сообщает о восьми выживших из 16, Интерфакс – о семи выживших и 10 погибших.

По сообщению Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту вертолета был ребенок.

Среди версий случившегося – техническая неисправность и ошибка пилота. Сертификат летной годности изготовленного в 1984 году вертолета истекал менее чем через год. В районе падения наблюдались плохие погодные условия, видимость осложнял туман.

16 июля 2021 года в России совершил жесткую посадку самолет Ан-28. Все пассажиры и экипаж остались живы.

31 июля в России на учениях упал в Охотское море истребитель Су-35, пилот успел катапультироваться.

Денис Юдин

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