В Мексике нашли пещеру майя: видео

Мексиканские археологи под руинами Чичен-Ицы обнаружили пещеру с артефактами майя. Как сообщает CGTN, пещеру уже назвали научным сокровищем.

Пещера находится на глубине около 24 метров и содержит несколько камер. Археологи исследовали около 460 метров пещеры и обнаружили сотни артефактов.

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По мнению ученых, находки помогут лучше понять происхождение жителей Чичен-Ицы, изучить их жизнь.

В прошлом месяце на территории столицы швейцарского кантона Ури ученые обнаружили следы римского поселения - монеты и украшения первых столетий нашей эры.

Археологи обнаружили руины каменных стен, построенных до большого пожара, случившегося в этих краях в 1799 году, и приблизительно датировали их XVI веком.