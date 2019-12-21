В Минске протестовали против интеграции с Россией: видео

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Возле акции стояли автозаки, но никого не задержали

Сегодня в Минске на Октябрьской площади в четвертый раз прошли акции против интеграции с Россией. Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Митинг длился около двух часов, работал свободный микрофон. Марш участники решили в этот раз не проводить. Несколько человек вышли также на контрмитинг - в поддержку интеграции. У них был замечен плакат на русском языке.

Присутствовали и силовики, которые предупредили, что акция - несанкционированная, а также люди в штатском, снимающие протестующих на видео. У площади журналисты видели автозаки, но о задержанных не сообщается.

  • Ранее сообщалось, что в Минске на акцию в поддержку интеграции Беларуси с Россией, которая должна была состояться вчера, 20 декабря, на Октябрьской площади никто не пришел.

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Теги: Россия, беларусь, протест, минск, интеграция
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