В парламент Сальвадора зашли тяжело вооруженные силовики: видео

Тяжело вооруженные военные и полицейские силой прошли в помещение парламента Сальвадора, требуя от депутатов одобрения законопроекта о дополнительном финансировании в размере $109 млн на качественное оснащение силовиков: вертолеты, новые авто, экипировку, аппаратуру и прочее. Об этом пишет BBC News.

Они зашли в здание аккурат в тот момент, когда сальвадорский президент Найиб Букеле готовился обратиться к законодателям, которым за неделю до того дал семь дней, чтобы они поддержали его кредитный план.

Читайте также: Поле битвы - Мексика. История войны за наркотики и деньги

Ранее парламент не смог собраться, чтобы поучаствовать в обсуждении президентского законопроекта. После этого под стенами парламента прошли проправительственные демонстрации, на которые собрались до 50 000 человек. Букеле заявил, что люди снова выйдут, если депутаты повторно проигнорируют документ.

Фото - ЕРА, видео - elsalvadorcom

СПРАВКА. В бедной центральноамериканской стране Сальвадор - один из самых высоких показателей убийств в мире. Большая часть насилия совершается региональными наднациональными бандами. 38-летний Букеле вступил в должность в июне 2019-го, пообещав побороть бандитизм и коррупцию, в том числе посредством лучшей оснащенности военных и правоохранителей.