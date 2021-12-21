UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России горит торговый центр: огонь охватил всю площадь, обрушилась кровля – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 13:22
Пожар в Томске (Скриншот с видео РИА Томск)
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео
Получены наилучшие снимки области сверхмассивной черной дыры в центре Галактики: видео
ОП перезапустил "Раду" с ведущими с каналов Медведчука. Порошенко ворвался в эфир: видео
ОП перезапустил "Раду" с ведущими с каналов Медведчука. Порошенко ворвался в эфир: видео

В России в городе Томске горит один из крупнейших в регионе гипермаркетов "Лента". Пожар охватил всю площадь гипермаркета и привел к обрушению кровли, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из горящего ТЦ эвакуировали около 200 человек, на месте работают порядка 90 человек и 30 единицы пожарной техники.

По предварительной информации, огнем охвачена вся площадь ТЦ – около 5000 кв. м. Также в МЧС сообщили, что обрушилась кровля на площади 3500 кв. м. О причинах пожара пока не сообщается.

Информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала.

Российский пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщает, что тушение пожара осложняют минусовая температура и сильное задымление. Температура воздуха в Томске составляет -17 градусов. 

Очевидцы публикуют в сети видео горящего торгового центра:

  • 25 марта 2018-го в России горел ТЦ в Кемерово. Тогда много людей оказались заблокированы: некоторые прыгали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасателей. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 

Смотрите также: В России горит строящийся военный корабль "Проворный": видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пожар ТЦ лента томск мчс рф гпермаркет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 