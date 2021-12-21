В России в городе Томске горит один из крупнейших в регионе гипермаркетов "Лента". Пожар охватил всю площадь гипермаркета и привел к обрушению кровли, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
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Из горящего ТЦ эвакуировали около 200 человек, на месте работают порядка 90 человек и 30 единицы пожарной техники.
По предварительной информации, огнем охвачена вся площадь ТЦ – около 5000 кв. м. Также в МЧС сообщили, что обрушилась кровля на площади 3500 кв. м. О причинах пожара пока не сообщается.
Информация о пострадавших, по данным МЧС, не поступала.
Российский пропагандистский ресурс ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, сообщает, что тушение пожара осложняют минусовая температура и сильное задымление. Температура воздуха в Томске составляет -17 градусов.
Очевидцы публикуют в сети видео горящего торгового центра:
- 25 марта 2018-го в России горел ТЦ в Кемерово. Тогда много людей оказались заблокированы: некоторые прыгали из окон, другие залезли на крышу в ожидании спасателей. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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