В российском Нижневартовске медведь устроил погоню за мужчиной, но попал под автобус. Животное выжило, сообщает Znak.com.

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На кадрах видно, что мужчине удалось оторваться от животного и перебежать дорогу. Медведя же на проезжей части сбил автобус.

Также в соцсетях появляются и другие видео с гуляющим по улицам медведем и его погоней за мужчиной.

В пресс-службе администрации Нинжневартовска сообщили изданию, что животное выжило, а никто из прохожих не пострадал. Сейчас решается, как поступить с медведем.

По предварительным данным, животное сбежало из гостиницы, где содержалось в клетке, пишет издание. Специалисты же отмечают, что медведь был напуган не меньше прохожих, поскольку его пытались блокировать правоохранители.

В январе в Румынии медведь погнался за лыжником, но спортсмен сумел оторваться.

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Марк Сировой

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