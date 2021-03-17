В российском Нижневартовске медведь устроил погоню за мужчиной, но попал под автобус. Животное выжило, сообщает Znak.com.
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На кадрах видно, что мужчине удалось оторваться от животного и перебежать дорогу. Медведя же на проезжей части сбил автобус.
Также в соцсетях появляются и другие видео с гуляющим по улицам медведем и его погоней за мужчиной.
В пресс-службе администрации Нинжневартовска сообщили изданию, что животное выжило, а никто из прохожих не пострадал. Сейчас решается, как поступить с медведем.
По предварительным данным, животное сбежало из гостиницы, где содержалось в клетке, пишет издание. Специалисты же отмечают, что медведь был напуган не меньше прохожих, поскольку его пытались блокировать правоохранители.
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