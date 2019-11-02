В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео

На российском танкере Залив Америка в Находке сегодня произошел взрыв, три человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Всего на борту было девять человек. По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь.

По предварительной информации, пожара на судне нет.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что разлива нефтепродуктов не произошло.

В компании Наяда, владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

В район происшествия отправили два спасательных буксира.