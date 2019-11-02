Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На судне взорвалась газовоздушная смесь, три человека погибли

На российском танкере Залив Америка в Находке сегодня произошел взрыв, три человека погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Всего на борту было девять человек. По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь.

По предварительной информации, пожара на судне нет.

В пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта сообщили, что на танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре уточнили, что разлива нефтепродуктов не произошло.

В компании Наяда, владеющей судном, рассказали, что в момент происшествия на нем не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов.

В район происшествия отправили два спасательных буксира.

  • 2 июля в турецком порту Измир во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами произошел взрыв на танкере.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, взрыв, видео, танкер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео
Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео
Древнее городище под Львовом воссоздали в 3D-формате: видео
Древнее городище под Львовом воссоздали в 3D-формате: видео
Мнение Покупка недвижимости на вторичном рынке: что нужно знать
"Машина, платформы, толпа": Как обуздать цифровое будущее? Отрывок из книги
HR "Машина, платформы, толпа": Как обуздать цифровое будущее? Отрывок из книги
Отделение ГТС от Нафтогаза - весомый аргумент в переговорах с РФ
Мнение Отделение ГТС от Нафтогаза - весомый аргумент в переговорах с РФ
Популярное
фото/видео
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
В России на танкере произошел взрыв, есть погибшие: видео
Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео
Аль Пачино охотится на нацистов: новый сериал Amazon - видео 01.11.19, 22:44
Древнее городище под Львовом воссоздали в 3D-формате: видео
Древнее городище под Львовом воссоздали в 3D-формате: видео 01.11.19, 22:20
Отец Гандзюк позвал Зеленского на акцию памяти: видео
Отец Гандзюк позвал Зеленского на акцию памяти: видео 01.11.19, 21:24
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 