В порту Турции взорвался танкер: есть пострадавшие - фото

В турецком порту Измир во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами сегодня произошел взрыв на танкере. Об этом сообщает Anadolu.
В результате один человек, итальянец, погиб, 15 получили ранения.
Syn Zania LPG tankeri patladı: 1 ölü, 15 yaralıhttps://t.co/sUSra1yFsG#sync #zania #lpg #tanker #tankergemisi #gemi #synzania #synzanialpg #synzanialpgtankeri #synzanialpgtankergemisi pic.twitter.com/Btf2dpp8aq— 7deniz Haber (@7deniznet) 2 липня 2019 р.
Всего на борту танкера находилось 16 человек. По словам главы администрации порта, госпитализировали 15 итальянских моряков и одного гражданина Румынии.
Причину взрыва пока не сообщили.
24 июня 2019 года в Казахстане на территории воинской части прогремел взрыв, жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.
11 июня один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале, еще двое считаются пропавшими без вести.