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02.07.2019, 14:04

В порту Турции взорвался танкер: есть пострадавшие - фото

В порту Турции взорвался танкер: есть пострадавшие - фото - Фото
Фото: twitter.com/7deniznet

Всего на борту нефтяного танкера находилось 16 человек

В турецком порту Измир во время загрузки танкера нефтесодержащими веществами сегодня произошел взрыв на танкере. Об этом сообщает Anadolu.

В результате один человек, итальянец, погиб, 15 получили ранения.

Всего на борту танкера находилось 16 человек. По словам главы администрации порта, госпитализировали 15 итальянских моряков и одного гражданина Румынии.

Причину взрыва пока не сообщили.

24 июня 2019 года в Казахстане на территории воинской части прогремел взрыв, жертв и пострадавших, по имеющимся данным, нет.

11 июня один человек погиб при взрыве на танкере в Махачкале, еще двое считаются пропавшими без вести.

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Теги: взрыв, Турция, танкер
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