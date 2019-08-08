В России пассажирский автобус упал с обрыва после ДТП: видео

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Жертвами аварии стали четыре человека, более 40 получили травмы

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на трассе А-146 под Новороссийском и свалился с обрыва. Об этом сообщает российский Интерфакс.

По данным МЧС, в автобусе находился 41 человек, в автомобиле - четыре человека. В Минздраве региона подтвердили информацию о четырех погибших, двое из них - дети.  Трое погибших были пассажирами внедорожника.

Количество пострадавших и госпитализированных в результате аварии достигло 41 человека, из них – 12 детей

Попавший в ДТП автобус принадлежал ведомственному санаторию Федеральной налоговой службы "Эллада", пишет российское агентство ТАСС. Он следовал из Пшады в Анапу.

7 июля 2019 года в Польше автобус с 37 украинцами съехал с обочины на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.

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Теги: дтп, автобус, видео, новороссийск
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