В России пассажирский автобус упал с обрыва после ДТП: видео

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на трассе А-146 под Новороссийском и свалился с обрыва. Об этом сообщает российский Интерфакс.

По данным МЧС, в автобусе находился 41 человек, в автомобиле - четыре человека. В Минздраве региона подтвердили информацию о четырех погибших, двое из них - дети. Трое погибших были пассажирами внедорожника.

Количество пострадавших и госпитализированных в результате аварии достигло 41 человека, из них – 12 детей

Попавший в ДТП автобус принадлежал ведомственному санаторию Федеральной налоговой службы "Эллада", пишет российское агентство ТАСС. Он следовал из Пшады в Анапу.

7 июля 2019 года в Польше автобус с 37 украинцами съехал с обочины на автомагистрали А4 вблизи Янковице Вельке.