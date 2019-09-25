В России в Барнауле Boeing совершил аварийную посадку: видео

Сегодня, 25 сентября, в аэропорту российского Барнаула совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама. Об этом сообщает Медуза.
По данным МЧС РФ, пострадали 46 человек, а анонимный источник сказал о 49 пострадавших. Сообщается о том, что пять человек были госпитализированы, тяжелых травм никто не получил.
В росСМИ пишут, что после касания полосы экипаж самолета сообщил о возможном возгорании шасси. Точные причины инцидента выясняются.
Хроника жесткой посадке самолета Boeing в Барнауле.#Барнаул pic.twitter.com/XYzh0ENFDk— Пятый канал Новости (@5tv) September 25, 2019
Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа.
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