В России в Барнауле Boeing совершил аварийную посадку: видео

Сегодня, 25 сентября, в аэропорту российского Барнаула совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама. Об этом сообщает Медуза.

По данным МЧС РФ, пострадали 46 человек, а анонимный источник сказал о 49 пострадавших. Сообщается о том, что пять человек были госпитализированы, тяжелых травм никто не получил.

В росСМИ пишут, что после касания полосы экипаж самолета сообщил о возможном возгорании шасси. Точные причины инцидента выясняются.

Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа.

3 сентября в Ставропольском крае РФ потерпел крушение штурмовик Су-25УБ. Оба пилота погибли , их тела нашли на следующий день.

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