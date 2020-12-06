В Ростове горит павильон с пиротехникой, пожар охватил 4000 кв.м – видео фейерверка

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В российском Ростове-на-Дону горит рынок, площадь пожара составляет 4000 кв.м. Об этом сообщает Интерфакс

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Пожар на рынке начался утром на площади 200 кв.м, но затем она начала увеличилась. К тушению пожара привлечены почти 200 человек и около 70 единиц техники.

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Теги: пожар, пиротехника, рынок, ростов
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