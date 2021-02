Двухэтажный викторианский дом, который 139 лет стоял на улице Франклин-стрит в Сан-Франциско, переехал и получит новый адрес. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Деревянное здание, в котором шесть спален и три ванных комнаты, погрузили на специальную платформу и со скоростью 1,5 км/ч перевезли на шесть кварталов.

Владелец дома, брокер Тим Браун несколько лет готовился к этому событию. Он должен был получить разрешения на транспортировку здания примерно в 20 муниципальных службах.

Во время финальной подготовки к переезду по маршруту следования дома демонтировали паркоматы, передвинули дорожные знаки, сняли электропровода, спилили ветви деревьев, отключили светофоры и убедили водителей не парковать свои автомобили.

На получение всех необходимых разрешений владелец дома потратил около $200 тысяч и еще столько же – непосредственно на транспортировку.

На месте переехавшего здания построят 8-этажный жилой дом на 48 квартир.

