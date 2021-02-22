UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Сан-Франциско перевезли старинный двухэтажный дом, чтобы спасти его от сноса: видео видео

22.02.2021, 18:25
Переезд дома в Сан-Франциско (Скриншот видео kpix)
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
Космический корабль Маска разбился при посадке после тест-полета. Это было феерично: видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео
"Семь минут ужаса". Марсоход Perseverance совершил посадку на Марсе – видео

Двухэтажный викторианский дом, который 139 лет стоял на улице Франклин-стрит в Сан-Франциско, переехал и получит новый адрес. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Деревянное здание, в котором шесть спален и три ванных комнаты, погрузили на специальную платформу и со скоростью 1,5 км/ч перевезли на шесть кварталов.

Владелец дома, брокер Тим Браун несколько лет готовился к этому событию. Он должен был получить разрешения на транспортировку здания примерно в 20 муниципальных службах.

Во время финальной подготовки к переезду по маршруту следования дома демонтировали паркоматы, передвинули дорожные знаки, сняли электропровода, спилили ветви деревьев, отключили светофоры и убедили водителей не парковать свои автомобили.

На получение всех необходимых разрешений владелец дома потратил около $200 тысяч и еще столько же – непосредственно на транспортировку.

На месте переехавшего здания построят 8-этажный жилой дом на 48 квартир.

Читайте также: В классическом стиле. Трамп распорядился строить "красивые" федеральные здания в США

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
памятник архитектура сан-франциско
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 