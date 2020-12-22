В классическом стиле. Трамп распорядился строить "красивые" федеральные здания в США

Федеральные здания в США должны быть "красивыми" и строиться в классических архитектурных стилях. Такой указ подписал вчера, 21 декабря, президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

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В указе нет четкого определения стандартов, которым должны соответствовать здания, чтобы считаться красивыми. Трамп считает, что новые федеральные здания должны иметь классический дизайн, который определяется как "архитектурная традиция, происходящая из форм, принципов и словаря греческой и римской античности". К этой традиции в указе причислены такие стили, как неоклассицизм, георгианский, федеральный, неогрек, бозар и ар-деко.

Указ распространяется на все федеральные суды, штаб-квартиры агентств, общественные здания округа Колумбия и все общественные здания стоимостью более $50 млн.

Американский институт архитекторов опубликовал заявление, в котором выступил "однозначно против" указа. "Сообщества должны иметь право и ответственность сами решать, какой архитектурный стиль лучше подходит их потребностям, и мы надеемся на сотрудничество с избранным президентом Байденом, чтобы обеспечить это", – заявил гендиректор института Роберт Айви. По его словам, опасения, что Трамп зайдет в регулировании строительства еще дальше, к счастью не оправдались.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

Трамп отказался признавать победу Джо Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы.

12 декабря стало известно, что Верховный суд отказался рассматривать иск Техаса к колеблющимся штатам о пересмотре результатов выборов. Иск был поддержан Трампом, генпрокурорами 17 штатов и 126 конгрессменами-республиканцами.

14 декабря проголосовала коллегия выборщиков: Байден набрал 306 голосов, Трамп – 232.

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Денис Юдин

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