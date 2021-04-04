В Южной Корее молодая пара, посетители торгового центра, сами того не ведая, испортили абстрактную картину стоимостью почти в полмиллиона долларов. Они подумали, что краски, стоящие рядом с картиной, можно использовать по назначению и решили внести свою лепту в современное искусство, сообщает ABC News.

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Сама картина-граффити была нарисована в 2016 году американским художником JonOne, позже она стала экспонатом выставки в Сеуле. Из-за больших размеров картину не стали остеклять, а рядом с ней поставили кисти и краски, которые использовал художник – чтобы показать все элементы создания произведения.

Но несколько дней спустя сотрудники ТЦ заметили на картине новые темно-зеленые мазки. Проверив камеры наблюдения, они увидели, что это сделали посетители выставки, воспользовавшись стоящими неподалеку красками.

Молодых людей нашли и арестовали, но позже отпустили, так как организаторы выставки решили не предъявлять "художникам" обвинения. Тем более, что после инцидента внимание к картине возросло еще больше, хоть рядом с ней и появилась табличка "Не трогать".

В феврале 2021 года ученые установили, кто сделал самокритическую надпись на картине норвежского художника Эдварда Мунка: оказалось, это был сам автор.

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Дарья Мостовая

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