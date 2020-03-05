В Швейцарии роботу Ascento перепрошили "мозг": стал устойчивым и ловким – видео

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У "ног" аппарата расположены торсионные пружины: они позволяют Ascento располагать их на разной высоте и мягко удерживать баланс

Швейцарские инженеры усовершенствовали алгоритмы управления двухколесным роботом Ascento, после чего аппарат стал значительно устойчивее. Демонстрационный ролик выложен в YouTube-канале разработчиков.

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На кадрах робот до обновления прошивки падает, когда по нему бьют маятником, а после применения новых алгоритмов - удерживает равновесие.

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Ascento придумала и создала группа из девяти студентов Швейцарской высшей технической школы Цюриха. От замысла до воплощения идеи в прототипе у них ушло время с осени 2017 года по май 2018-го.

У оснащенного четырьмя электрическими моторами робота две независимые друг от друга суставчатые "ноги", которые оканчиваются колесами. Благодаря такой конструкции он может прыгать, шагать и ездить, а иногда совмещать эти способы передвижения. 

Создатели устройства пообещали изложить в статье, какой софт применяется для электронного "мозга" Ascento.

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Теги: наука, технологии, робот, Ascento
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