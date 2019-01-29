В США к весне "оживят" Сальвадора Дали - видео

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Посетителей музея Сальвадора Дали в штате Флорида будет встречать "живая" копия известного художника

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В небольшом городке штата Флорида, Сент-Питерсберге, в музее Сальвадора Дали этой весной представят "живую" копию испанского живописца. Об этом пишет Dazed.

Для этого ученые, с помощью искусственного интеллекта, оцифровали самого Дали. Предположительно, он предстанет перед посетителями на экране компьютера.

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Нейросети удалось "оживить" Дали с помощью заложенных в нее сотен высказываний, интервью и архивных снимков художника: потом весь этот массив данных наложили на актера, и вышел "живой" живописец.

Кроме всего прочего, посетители музея смогут взаимодействовать с Дали. 

Отмечается, что работа над проектом велась около полугода.

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Теги: Сальвадор Дали, Искуственный интеллект, искусство, технологии
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