В США к весне "оживят" Сальвадора Дали - видео

В небольшом городке штата Флорида, Сент-Питерсберге, в музее Сальвадора Дали этой весной представят "живую" копию испанского живописца. Об этом пишет Dazed.

Для этого ученые, с помощью искусственного интеллекта, оцифровали самого Дали. Предположительно, он предстанет перед посетителями на экране компьютера.

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Нейросети удалось "оживить" Дали с помощью заложенных в нее сотен высказываний, интервью и архивных снимков художника: потом весь этот массив данных наложили на актера, и вышел "живой" живописец.

Кроме всего прочего, посетители музея смогут взаимодействовать с Дали.

Отмечается, что работа над проектом велась около полугода.

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