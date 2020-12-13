В США мужчина залез на крыло самолета перед вылетом – видео

В аэропорту Лас-Вегаса мужчина залез на крыло пассажирского самолета Alaska Airlines перед вылетом борта в Портленд. Об этом сообщает CNN.

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Отмечается, что пилот уведомил диспетчеров о мужчине, который приближался к самолету. По данным полиции, он перелез через забор по периметру аэропорта.

На кадрах, снятых из салона самолета, видно, что мужчина ходил по крылу, а затем попытался забраться на его высокий конец, однако не удержался и упал. Его сразу же задержали несколько вооруженных полицейских.

В полиции сообщили, что мужчину взяли под стражу и доставили в медцентр. После инцидента самолет вернулся к гейту для проверки. Рейс вылетел с задержкой на четыре часа.

31 августа женщина вылезла на крыло самолета в Борисполе.

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