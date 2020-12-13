Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив

В аэропорту Лас-Вегаса мужчина залез на крыло пассажирского самолета Alaska Airlines перед вылетом борта в Портленд. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что пилот уведомил диспетчеров о мужчине, который приближался к самолету. По данным полиции, он перелез через забор по периметру аэропорта.

На кадрах, снятых из салона самолета, видно, что мужчина ходил по крылу, а затем попытался забраться на его высокий конец, однако не удержался и упал. Его сразу же задержали несколько вооруженных полицейских.

В полиции сообщили, что мужчину взяли под стражу и доставили в медцентр. После инцидента самолет вернулся к гейту для проверки. Рейс вылетел с задержкой на четыре часа.

  • 31 августа женщина вылезла на крыло самолета в Борисполе.

Читайте также: Риск заражения коронавирусом в самолетах очень низок – исследование Минобороны США

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, вылет, лас-вегас, крыло
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В США мужчина залез на крыло самолета перед вылетом – видео
В США мужчина залез на крыло самолета перед вылетом – видео
В Беларуси проходят судебные марши: людей хватают посреди улиц – видео
В Беларуси проходят судебные марши: людей хватают посреди улиц – видео
SpaceX запускает сегодня ракету с массивным коммерческим грузом – трансляция
SpaceX запускает сегодня ракету с массивным коммерческим грузом – трансляция
Экономика Бизнес-неделя. Локдаун 2.0, суперреактор в Китае, Коломойский и $3,5 млрд за Мотор Сич
Шесть впечатляющих тоннелей и мостов под водой со всего мира. Фото
Транспорт Шесть впечатляющих тоннелей и мостов под водой со всего мира. Фото
Венедиктова открыла дело против депутата Новинского – РБК-Украина
Экономика Венедиктова открыла дело против депутата Новинского – РБК-Украина
Популярное
фото/видео
В США мужчина залез на крыло самолета перед вылетом – видео
В США мужчина залез на крыло самолета перед вылетом – видео
В Беларуси проходят судебные марши: людей хватают посреди улиц – видео
В Беларуси проходят судебные марши: людей хватают посреди улиц – видео 16:26
SpaceX запускает сегодня ракету с массивным коммерческим грузом – трансляция
SpaceX запускает сегодня ракету с массивным коммерческим грузом – трансляция 16:17
Сегодня бой супертяжей – Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев. Где и когда смотреть онлайн
Сегодня бой супертяжей – Энтони Джошуа vs Кубрат Пулев. Где и когда смотреть онлайн 12.12.20, 21:00
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 