В США преобразили речь пастора: теперь он изгоняет COVID-19 под хэви-метал – видео

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Еще в марте этого года сеть облетело видео, быстро ставшее вирусным. На нем телепроповедник Кеннет Коуплэнд пытался изгнать коронавирус – тогда он вынес вирусу "приговор", чтобы "исцелить Соединенные Штаты".

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Позже один из пользователей решил чуть "осовременить" ролик, сделав аранжировку выступления пастора в стиле хэви-метал. Португальский блогер Андре Антунес сыграл соло на гитаре, записав озвучку на видео. Результаты "совместного" труда были также выложены в сеть.

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Теги: хэви-метал, видео, пастор, коронавирус, изгнание
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