"Против демонического заговора". Духовная наставница Трампа зачитала молитву за его победу

"Духовная наставница" нынешнего главы США Дональда Трампа американская евангелистка Пола Уайт публично зачитала крайне эмоциональную молитву за его победу на президентских выборах. Ролик с ее обращением в стиле рэп выложили в сеть и он быстро стал вирусным.

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Как отметила сама Уайт, ее молитва направлена против "демонического заговора", из-за которого результаты выборов могут быть искажены.

В своем обращении к богу евангелистка просит поддержать усилия Трампа по переизбранию, активно жестикулируя, крича "Бей, пока не достигнешь победы!" и призывая на помощь ангелов из Африки и Южной Америки.

Пользователи интернета оценили творчество "духовного пастыря" президента США, отреагировав на ролик с молитвой созданием видео-мемов на его основе.

5 ноября Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Он также заявил, что побеждает, если посчитать только "законные голоса", и без предоставления каких-либо доказательств обвинил Байдена в попытке украсть голоса.

6 ноября суды двух ключевых штатов отклонили иски Трампа об остановке подсчетов и аннулировании части бюллетеней.

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