"Против демонического заговора". Духовная наставница Трампа зачитала молитву за его победу

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Проповедница призывала на помощь ангелов и эмоционально жестикулировала

"Духовная наставница" нынешнего главы США Дональда Трампа американская евангелистка Пола Уайт публично зачитала крайне эмоциональную молитву за его победу на президентских выборах. Ролик с ее обращением в стиле рэп выложили в сеть и он быстро стал вирусным.

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Как отметила сама Уайт, ее молитва направлена против "демонического заговора", из-за которого результаты выборов могут быть искажены.

В своем обращении к богу евангелистка просит поддержать усилия Трампа по переизбранию, активно жестикулируя, крича "Бей, пока не достигнешь победы!" и призывая на помощь ангелов из Африки и Южной Америки.

Пользователи интернета оценили творчество "духовного пастыря" президента США, отреагировав на ролик с молитвой созданием видео-мемов на его основе.

  • 5 ноября Трамп потребовал от сотрудников избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Он также заявил, что побеждает, если посчитать только "законные голоса", и без предоставления каких-либо доказательств обвинил Байдена в попытке украсть голоса.
  • 6 ноября суды двух ключевых штатов отклонили иски Трампа об остановке подсчетов и аннулировании части бюллетеней. 

Читайте также: Выборы в США. Трамп обвинил Байдена в попытке украсть голоса

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Теги: выборы в США, дональд трамп, видео, молитва, пола уайт
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