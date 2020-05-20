В США в штате Мичиган прорвало две дамбы, эвакуируют 10 000 человек: видео

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В американском штате Мичиган прорвало две дамбы, около 10 000 человек вынуждены эвакуироваться

В США быстрое повышение уровня воды привело к прорыву дамб на реке в штате Мичиган. Об этом сообщает Голос Америки.

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Отмечается, что около 10 000 местных жителей вынуждены эвакуироваться. Один из городов штата может оказаться под трехметровым слоем воды, предупреждает губернатор штата Мичигана Гретхен Уитмер.

Сообщается, что прорыв дамб произошел на реке Титтабавасси в округе Мидленд вблизи одноименного города.

"В течение следующих 12-15 часов центр Мидланда может оказаться под почти тремя метрами воды", - заявила Уитмер.

Сообщается, что в Мидленде уже более 120 лет находится главный офис и производственный завод международной компании Dow Agrochemicals, на котором работают 9000 человек. Из-за аварии компания остановила производство. Подразделения ответственные за сохранение химикатов, продолжают работать.

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Теги: дамба, мичиган
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