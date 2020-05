В США в штате Мичиган прорвало две дамбы, эвакуируют 10 000 человек: видео

В США быстрое повышение уровня воды привело к прорыву дамб на реке в штате Мичиган. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что около 10 000 местных жителей вынуждены эвакуироваться. Один из городов штата может оказаться под трехметровым слоем воды, предупреждает губернатор штата Мичигана Гретхен Уитмер.

Сообщается, что прорыв дамб произошел на реке Титтабавасси в округе Мидленд вблизи одноименного города.

"В течение следующих 12-15 часов центр Мидланда может оказаться под почти тремя метрами воды", - заявила Уитмер.

“Catastrophic dam failures” could leave one downtown area in central Michigan under 9 feet of water.



Thousands of people have fled their homes, and a nearby chemical plant has shut down non-essential operating units. (Video: Ryan Kaleto) https://t.co/89rc5NCJZJ pic.twitter.com/aIkrwKHF0F