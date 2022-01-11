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В США впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи мужчине: видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 10:41
Операция по трансплантации (скриншот по видео University of Maryland School of Medicine, YouTube)
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В США 57-летнему Дэвиду Беннету—старшему с заболеванием сердца, который имел угрозу умереть, впервые пересадили сердце генетически модифицированной свиньи. Восьмичасовую операцию проводили хирурги Медицинского центра Университета Мэриленда, пишет The New York Times.

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Врачи следят за состоянием пациента. Они проверяют, не отторгает ли организм новый орган, контролируют на предмет инфекций, в частности ретровирус свиней, хотя риски этого низки.

"Мы в восторге, но не знаем, что нам принесет завтрашний день. Такого еще никогда не делали", – сказал врач Бартли Гриффит.

Новое сердце функционирует и выполняет большую часть работы, сообщает издание. Беннет пока подключен к аппарату искусственного кровообращения, поддерживающему его жизнь до операции. По словам врачей, он может быть отключен сегодня, 11 января.

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Экспериментальное лечение решили применить к пациенту, потому что другие методы лечения были невозможны, а Беннет был слишком болен, чтобы претендовать на сердце донора человека, сообщили врачи.

Они надеются, что подобные процедуры откроют новую эпоху в медицине в будущем. По словам врача-трансплантолога Дэвида Классена, нужно время, чтобы эта процедура широко использовалась. Он добавил, что отторжение происходит даже при трансплантации человеческих органов.

Как пишет The NY Times, ссылаясь на данные Объединенной сети совместного использования органов, в прошлом году около 41 354 американцев получили трансплантированный орган, большая часть из них – почки. Однако отмечают, что органов остро не хватает, а спрос на них растет.

  • В 2015 году в США провели рекордную операцию: пожарный получил от медиков новое лицо. Ему пересадили большое количество лицевой ткани, изменили форму черепа.
  • Французский стартап в феврале 2021 года сообщил, что разработал "самое современное" искусственное сердце в мире, которое поможет людям с сердечной недостаточностью.

Марина Тищенко
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Мэриленд врач сердце операция свинья трансплантация
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